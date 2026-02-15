ULTIME NOTIZIE 15 FEBBRAIO 2026

Cabaret e Olimpiadi, Angelo Pisani: il mio sport? Mangiare nelle baite

Milano, 15 feb. (askanews) - Olimpiadi e Cabaret, abbiamo chiesto ad Angelo Pisani, noto attore e comico milanese, un commento sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a cominciare dal suo sport invernale preferito: "Passeggiare per mangiare nelle baite. Dove c'è sport c'è complicità, mi auguro che tutto ciò che è stato costruito per i giochi accolga altre strutture e non diventi un cantiere abbandonato. Il fatto che abbiano usato per le zone dove non si può accedere la parola lock down... pedonale, è stato una mancanza di gusto, di stile e di poca intelligenza nell'uso delle parole. Lo sport stimola la conversazione e soprattutto non è solo quella legata al calcio, che mi annoia. Il mio sport preferito invernale è la passeggiata per andare in baita".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi