Cabaret e Olimpiadi, Angelo Pisani: il mio sport? Mangiare nelle baite

Milano, 15 feb. (askanews) - Olimpiadi e Cabaret, abbiamo chiesto ad Angelo Pisani, noto attore e comico milanese, un commento sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a cominciare dal suo sport invernale preferito: "Passeggiare per mangiare nelle baite. Dove c'è sport c'è complicità, mi auguro che tutto ciò che è stato costruito per i giochi accolga altre strutture e non diventi un cantiere abbandonato. Il fatto che abbiano usato per le zone dove non si può accedere la parola lock down... pedonale, è stato una mancanza di gusto, di stile e di poca intelligenza nell'uso delle parole. Lo sport stimola la conversazione e soprattutto non è solo quella legata al calcio, che mi annoia. Il mio sport preferito invernale è la passeggiata per andare in baita".