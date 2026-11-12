C. De Luca: la costituente di Sud chiama Nord il 18 febbraio

Roma, 12 nov. (askanews) - "Il 18 febbraio prossimo, a Roma, ci sarà la costituente definitiva del progetto perchè le assemblee regionali servono per inserire in questo percorso tutte le realtà civiche ed autonomiste che ci hanno contatto. Ci sarà la conclusione di questo percorso con l'individuazione di un organismo che rappresenterà queste realtà e prenderà le decisioni per la definizione delle prossime liste di Camera e Senato" così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, annunciando fuori da Montecitorio, l'avvio di una organizzazione territoriale del movimento.

"Noi non siamo interessati a diventare l'arca di Noè, a imbarcare chiunque anche perchè la nostra missione è dare rappresentanza ai territori e di conseguenza dare

spazio a sindaci e amministratori locali" ha aggiunto parlano con i giornalisti.