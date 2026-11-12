ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

C. De Luca: la costituente di Sud chiama Nord il 18 febbraio

Roma, 12 nov. (askanews) - "Il 18 febbraio prossimo, a Roma, ci sarà la costituente definitiva del progetto perchè le assemblee regionali servono per inserire in questo percorso tutte le realtà civiche ed autonomiste che ci hanno contatto. Ci sarà la conclusione di questo percorso con l'individuazione di un organismo che rappresenterà queste realtà e prenderà le decisioni per la definizione delle prossime liste di Camera e Senato" così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, annunciando fuori da Montecitorio, l'avvio di una organizzazione territoriale del movimento.

"Noi non siamo interessati a diventare l'arca di Noè, a imbarcare chiunque anche perchè la nostra missione è dare rappresentanza ai territori e di conseguenza dare

spazio a sindaci e amministratori locali" ha aggiunto parlano con i giornalisti.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi