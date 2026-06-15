Byd, Stella Li: storage chiave per tagliare costi energia in Italia

Bologna, 15 giu. (askanews) - Byd punta all'utilizzo dei sistemi di accumulo energetico anche in Italia come leva per ridurre il costo dell'elettricità e sostenere lo sviluppo della rete di ricarica Flash Charge. Lo ha detto Stella Li, executive vice president del gruppo, a margine della presentazione della tecnologia di ricarica ultraveloce presso la concessionaria Barchetti di Bologna, primo punto in Europa a ospitare il sistema.

"Prima di tutto ci concentreremo sul battery storage per contribuire a ridurre i costi dell'elettricità in Italia", ha spiegato Li. "Oggi siete tra i Paesi con i costi energetici più alti. Credo che con la tecnologia Byd si possano ridurre questi costi in modo rilevante".

Il riferimento è ai Bess, battery energy storage system, sistemi di accumulo che abbinati a impianti fotovoltaici consentono di immagazzinare energia e utilizzarla a supporto delle infrastrutture di ricarica, riducendo l'impatto sulla rete e ottimizzando i costi. Per Byd si tratta di un tassello complementare alla diffusione delle stazioni Flash Charge, pensate per abbattere i tempi di ricarica delle auto elettriche. "Costruiremo queste stazioni di ricarica insieme ai sistemi di accumulo. Sarà qualcosa di importante", ha aggiunto Li, indicando nello storage uno dei principali elementi di valore aggiunto della tecnologia Flash Charge per il mercato europeo e italiano.

Byd, ha spiegato la top manager, intende lavorare con imprese interessate ad acquistare sistemi di accumulo per ridurre i costi energetici. "Lavoreremo per supportare le aziende interessate ad acquistare la nostra tecnologia", ha detto Li.