Byd, Stella Li: investiremo in Italia su guida autonoma e IA

Bologna, 15 giu. (askanews) - Byd investirà in Italia anche nella ricerca e sviluppo per la guida autonoma e le tecnologie di intelligenza artificiale. Lo ha detto Stella Li, executive vice president di Byd, a margine della presentazione della tecnologia Flash Charge presso la concessionaria Barchetti di Bologna, primo punto in Europa a ospitare il sistema di ricarica ultraveloce del gruppo.

"Dopo il flash charging, Byd vuole guidare la seconda fase del mercato tecnologico, quella della guida autonoma e della IA", ha spiegato Li, ricordando che il gruppo ha già destinato oltre 5.000 ingegneri R&D a queste attività in Europa. "Investiremo anche localmente in ricerca e sviluppo per rafforzare questa tecnologia in Italia", ha aggiunto.

La top manager ha indicato Milano come riferimento per le attività italiane. "Milano è il nostro quartier generale in Italia. Da lì partiremo, ma i test drive saranno in diverse città", ha detto Li.

La nuova fase si inserisce nella strategia con cui Byd punta a rafforzare la presenza industriale e tecnologica in Europa, accanto agli investimenti nella rete di ricarica ad alta potenza. "Byd è una Tech Company", ha sottolineato Li, ricordando gli oltre 120mila addetti alla ricerca e sviluppo del gruppo e "52 brevetti depositati per ogni giorno lavorativo".