Byd presenta la ricarica Flash Charge 70% in 5 minuti, pieno in 9

Milano, 15 giu. (askanews) - A Bologna debutta la prima stazione europea Flash Charge del gruppo cinese Byd, primo tassello di una rete che in Italia prevede 300 stazioni entro la fine del prossimo anno. Il progetto rientra in un piano da 2 miliardi di euro per oltre 3.000 punti di ricarica ultrarapida in Europa entro il 2027.

La tecnologia Flash Charge riduce drasticamente i tempi di ricarica delle auto elettriche. Basata sulla seconda generazione della Blade Battery di Byd, consente potenze fino a 1.500 kilowatt senza danneggiare secondo la casa le batterie.

Le immagini del display della Denza Z9GT mostrano la percentuale di ricarica, i km disponbili, il tempo restante per il pieno e il tempo trascorso dall'inizio della ricarica. La percentuale della batteria sale molto rapidamente al pari dei km di autonomia disponibili. Nulla di paragonabile alla colonnine ad alta potenza disponibili oggi. Dopo 3 minuti la ricarica è già al 50%, due minuti dopo è al 70% per poi arrivare al pieno in circa 9 minuti. Una tecnologia game changer l'ha definita la vicepresidente di Byd Stella Li che apre un nuovo capitolo nella mobilità elettrica.

"A Bologna è nata la prima Università al mondo. E oggi è anche la prima città in Europa ad avere in funzione la tecnologia Flash Charge. È un grande risultato, un traguardo molto importante. Ed è una tecnologia per tutti", ha detto Stella Li vicepresidente esecutivo di Byd.

La colonnina può erogare fino a 1.500 kW, ma l'assorbimento dalla rete è limitato a 100 kW. Il resto dell'energia arriva dal fotovoltaico ed è gestito dal sistema Bess, Battery Energy Storage System, sviluppato da Byd, che accumula energia anche tra una ricarica e l'altra. Secondo il gruppo, ogni colonnina con una connessione da 100 kW può effettuare fino a 30 ricariche flash al giorno. La stazione inaugurata presso il concessionario Barchetti è aperta anche ai veicoli di altri marchi grazie al connettore standard Ccs2.

L'inaugurazione coincide con la partenza del Marco Polo Drive, il viaggio che porterà una Denza Z9GT da Roma a Hong Kong attraverso nove Paesi. Un percorso di 15mila chilometri in circa 45 giorni che utilizzerà esclusivamente la tecnologia Flash Charge per dimostrare come la mobilità elettrica possa affrontare anche le lunghe distanze, trasformando la nuova rete di ricarica in un ponte tecnologico tra Europa e Cina.