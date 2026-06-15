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Byd, Pareschi: con ricarica flash 60% in 5 minuti, peno in 9 min

Milano, 15 giu. (askanews) - "La tecnologia Flash Charge è una tecnologia innovativa che utilizza queste componenti proprietarie BYD per fornire una ricarica estremamente veloce: 5 minuti fino al 60%, 9 minuti per una ricarica piena al 97% a tutti i veicoli Byd e Denza". Lo ha detto Diego Pareschi responsabile Ev Charging di Byd a margine dell'inaugurazione della prima stazione flash charging in Europa a Bologna presso il concessionario Barchetti.

"Si parte con la Denza D9 GT, ma piano piano questa tecnologia verrà introdotta anche ad altri veicoli della gamma BYD e l'anno prossimo avremo una gamma molto ampia, tutti i veicoli con questa tecnologia".

"300 stazioni verranno aperte in Italia entro la fine dell'anno prossimo, sia sulle maggiori direttive che in destinazioni di interesse e saranno aperte a tutti i veicoli, tutti i brand, perché il connettore è un connettore CCS2 convenzionale", ha concluso Pareschi.

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