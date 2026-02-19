Butti: più risorse a chi rafforza la sanità territoriale

Cernobbio, 19 feb. (askanews) - Mettere a punto un sistema virtuoso per premiare le Regioni che investono di più in sanità sul territorio. E' la proposta lanciata da Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega all'Innovazione tecnologica, intervenuto alla terza edizione della Cernobbio School promossa da Motore Sanità a Villa Erba, sulle rive del lago di Como, per fare il punto sul governo della Salute e sui contenuti strategici della programmazione delle cure sanitarie in Italia.

"Il settore sanitario è già rivoluzionato dall'intelligenza artificiale - spiega Butti ad askanews -. Semmai adesso dobbiamo pensare a come mettere insieme le prerogative che fin qua abbiamo conosciuto molto positive se applicate alla sanità dell'intelligenza artificiale con tutto ciò che riguarda il futuro del calcolo computazionale del quantum. Il governo non solo sta mettendo in rete i centri di ricerca le università, le imprese, ma laddove si parla di sanità coinvolge la conferenza Stato-Regioni, per coinvolgere ovviamente ogni singola regione che costituzionalmente ha questa importante competenza sulla organizzazione del servizio sanitario".

"Con le regioni stiamo ragionando attorno a una serie di sperimentazioni che sono fondamentali non solo per migliorare la reputazione del mondo sanitario e della sanità e del servizio, ma per avvicinare il cittadino attraverso ad esempio la telemedicina, la teleassistenza. Questo è importantissimo - sottolinea Butti -: dovremmo addirittura escogitare una sorta di premialità per chi investe sul territorio alleggerendo in questo modo gli ospedali. Questo è fondamentale, diciamo che la ricetta più importante è lavorare insieme".