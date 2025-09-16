ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Busca (Comieco): sfida economia circolare non è finita

Roma, 16 set. (askanews) - "Noi di Comieco siamo qui anche quest'anno alla nona edizione delle giornate di Trevi per testimoniare l'importanza di continuare nel percorso della sostenibilità e dell'economia circolare che è sicuramente una sfida che finora il nostro paese ha vinto soprattutto per quanto riguarda i risultati di riciclo, ma una sfida che assolutamente non può dirsi finita". Lo ha sottolineato Claudio Busca, responsabile Public Affairs Comieco, Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, intervenuto a Trevi alle Giornate dell'Energia e dell'Economia circolare, organizzate da Globe Italia, giunte alla nona edizione.

"Questo perché soprattutto per quanto riguarda il settore degli imballaggi - ha aggiunto Busca - l'asticella della sostenibilità è in continua ascesa, il nuovo regolamento europeo richiede imballaggio sempre più riciclabili sempre più innovativi, ma ce lo chiedono anche i mutamenti della società penso a come sono cambiati i modelli di consumo dei dei cittadini e come sono cambiate anche le abitudini e penso al diffondersi del degli acquisti online ed il consumo di cibo da asporto, della cosiddetta ristorazione veloce".

"Tutte modalità che richiedono imballaggi sempre più innovativi, sempre più efficienti e soprattutto sempre più sostenibili. Per cui è assolutamente importante continuare ad accelerare sull'innovazione per rendere il riciclo sempre più efficace, per rendere la sostenibilità una leva sempre più forte per vincere le sfide globali che abbiamo dinanzi a partire dalla sfida climatica", ha concluso.

