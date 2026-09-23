ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2026

Burnham: Il G20 lavorerà sugli standard di sicurezza dell'IA

Milano, 23 set. (askanews) - Il Primo Ministro britannico Andy Burnham ha annunciato, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'intenzione di avviare lo sviluppo di standard di sicurezza per l'intelligenza artificiale (IA) sotto l'egida del G20, durante la presidenza britannica del 2027. "Lavoreremo per raggiungere un accordo su una serie di principi e standard che garantiscano la trasparenza e l'accesso necessari per prepararci" a gestire le nuove capacità di questa tecnologia "e ad assicurare che lo sviluppo dell'IA sia sicuro", ha spiegato il leader laburista.

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