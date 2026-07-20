Burnham: Gran Bretagna ha bisogno di stabilità, pronto piano decennale

Milano, 20 lug. (askanews) - La Gran Bretagna ha bisogno di "ritrovare la stabilità", ha dichiarato il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham davanti al numero 10 di Downing Street nel suo primo discorso da quando ha assunto l'incarico. "Entro la fine dell'anno presenterò un nuovo piano per la Gran Bretagna, un piano decennale che delineerà un percorso da dove siamo ora a dove credo che tutti noi vogliamo che la Gran Bretagna sia, a prescindere dal nostro punto di partenza e dal partito che sosteniamo", ha aggiunto Burnham.