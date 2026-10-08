Burnham da Merz: "Germania e Regno Unito più forti insieme"

Berli, 8 ott. (askanews) - Germania e Regno Unito sono "più forti insieme". Lo ha affermato il premier britannico Andy Burnham ricevuto a Berlino dal cancelliere Friedrich Merz. Il leader laburista ha inoltre "aperto" all'adesione della Germania al progetto per un caccia di nuova generazione (GCAP), dopo il fallimento del programma franco-tedesco.

"Ho espresso al Cancelliere la nostra apertura all'adesione della Germania al GCAP - il programma per i caccia di nuova generazione - un'iniziativa che intendiamo portare avanti nel prossimo periodo lavorando anche con gli altri nostri partner, Italia e Giappone", ha spiegato Burnham.

Una collaborazione su più livelli, in particolare difesa e sicurezza: "Una nuova partnership per contrastare le minacce ibride, sfide che il Regno Unito e la Germania si trovano ad affrontare regolarmente; è dunque logico - ha detto Burnham - affrontarle insieme e sostenersi a vicenda, per essere più forti".

I due leader hanno inoltre ratificato il Trattato di Kensington, che consentirà "un migliore accesso per gli studenti in entrambi i Paesi".

"Ora che il Regno Unito ha purtroppo lasciato l'Unione Europea, stiamo quantomeno stipulando un accordo bilaterale, che garantisce soprattutto agli studenti un migliore accesso a entrambi i Paesi. Ciò include la possibilità di viaggiare senza visto, anche per soggiorni prolungati, viaggi di istruzione e scambi scolastici tra il Regno Unito e la Germania".