Burnham: "Da Brexit più danni che benefici, proporrò diverse opzioni"

Liverpool (Inghilterra), 29 set. (askanews) - Durante il congresso annuale del Labour a Liverpool il premier britannico Andy Burnham ha annunciato che illustrerà "diverse opzioni" per le future relazioni con l'Unione Europea in prossimità del vertice con il blocco previsto per la fine dell'anno.

"Nello spirito di questo discorso dobbiamo essere onesti: la Brexit non ci ha dato il controllo. Abbiamo perso parte del controllo che avevamo sulla nostra economia, dato che un decennio di bassa crescita ci ha collocati in una posizione più debole, e abbiamo perso parte del controllo sull'immigrazione", ha affermato il leader laburista.

"La Brexit ha causato più danni che benefici. Dobbiamo ripristinare livelli più elevati di crescita e prosperità per la Gran Bretagna. Pertanto, approfitterò del vertice per illustrare a voi e al Paese quali ritengo siano le diverse opzioni per le relazioni a lungo termine della Gran Bretagna con i nostri partner europei. Esistono diverse possibilità e verificherò se sia possibile trovare un consenso su una di esse, così da fare chiarezza sulla nostra posizione e sul futuro del continente in cui viviamo", ha aggiunto.