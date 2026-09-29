Burnham commuove il Congresso del Labour parlando del padre defunto

Liverpool (Inghilterra), 29 set. (askanews) - Il premier britannico Andy Burnham si commuove, e fa commuovere ed emozionare la platea, parlando del padre defunto durante il congresso annuale del Labour Party. "Il Regno Unito che mio padre incarnava è quello in cui credo", ha dichiarato il leader nel suo discorso a Liverpool.

"Con tutti i suoi difetti, questo Paese ha regalato a mio padre una bella vita. E ha offerto ai suoi figli opportunità che lui stesso non aveva avuto; ne era consapevole, ne era grato e andava così fiero di ciò che Nick, John ed io ne abbiamo fatto. Se solo... se solo avesse potuto apprezzare quel momento della famiglia a Downing Street. Il figlio di un uomo che non aveva superato l'esame di ammissione alla scuola secondaria che diventa Primo Ministro".

"Il Regno Unito rappresentato da mio padre è quello in cui credo. Un'unione di nazioni che ha dato al mondo i sindacati, il movimento cooperativo e il Servizio Sanitario Nazionale, un Paese che ha tenuto testa al fascismo, un Paese all'insegna della solidarietà, non della divisione. Ecco la Gran Bretagna che mio padre rappresentava", ha sottolineato tra gli applausi dei presenti.