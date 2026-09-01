ULTIME NOTIZIE 01 SETTEMBRE 2026

Burnham alla Camera:"Possiamo riportare la speranza in Gran Bretagna"

Londra, 1 set. (askanews) - Nel suo primo discorso alla Camera dei Comuni in qualità di primo ministro britannico e mentre il Parlamento riprende i lavori dopo la pausa estiva, Andy Burnham ha affermato che il suo governo darà priorità "alla risoluzione dei problemi piuttosto che alla ricerca di colpi politici", affermando di voler riportare la speranza in Gran Bretagna.

"Questa è una politica diversa, incentrata sulla risoluzione dei problemi piuttosto che sulla ricerca di punti politici. È ciò di cui il Paese ha bisogno, è ciò che i cittadini desiderano di più. E sarà questo a caratterizzare il mio mandato, Mr Speaker".

"Possiamo rendere il prossimo decennio migliore di quello appena trascorso, possiamo migliorare le prospettive di tutta la nostra gente e di tutti i nostri territori, possiamo dare più potere a ogni codice postale, possiamo far sì che la Gran Bretagna torni a credere in se stessa, possiamo riportare la speranza. Mr Speaker, sottopongo la presente dichiarazione all'attenzione della Camera".

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