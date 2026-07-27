Burnham a Zelensky: "Siamo con Kiev al 100 per cento"

Milano, 27 lug. (askanews) - "Siamo con l'Ucraina al 100%", ha dichiarato il Primo Ministro britannico Andy Burnham rivilgendosi al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a bordo della portaerei HMS Queen Elizabeth, riconfermando Londra e Kiev. "Volodymyr, lei è il primo leader che ho accolto di persona da quando mi sono insediato. E non è un caso. È un gesto che vuole inviare un messaggio molto chiaro: siamo con l'Ucraina al 100%. Personalmente, signor Presidente, sono con lei al 100%. E onorerò pienamente ogni impegno che questo Paese ha preso nei confronti dell'Ucraina", ha dichiarati Burnham. "Il nostro rapporto con il Regno Unito è più forte che mai. E ringrazio Andy per il suo impegno in questa partnership e per la grande attenzione che dedica alla difesa e alla nostra sicurezza", ha replicato Zelensky.