ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Buonfiglio (CONI): non avrei mai immaginato una squadra così forte

Cortina, 12 feb. (askanews) - "Non avrei mai immaginato di avere una squadra così forte. Ed è davvero con orgoglio che dico che stiamo rendendo fieri e orgogliosi gli italiani perché noi siamo condannati a vincere. E lo ripeterò sempre, perché le cose vanno fatte, vanno fatte per bene, ma vanno fatte sapere. Perché le prestazioni delle nostre atlete e degli atleti è la cosa più importante e noi abbiamo sempre posto al centro di tutti gli interessi le atlete e gli atleti". Lo ha detto da Casa Italia a Cortina il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, al termine della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

SPORT
11
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi