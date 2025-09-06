ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2025

Buonfiglio (Coni): con divise Armani invidiati a tutte le Olimpiadi

Milano, 6 set. (askanews) - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani a Milano, ha ricordato quanto lo stilista ha fatto per lo sport, disegnando divise per le atlete e gli atleti italiani che hanno lasciato un segno.

"Giorgio Armani è stato un'icona nel mondo, nello stile, ci ha reso grandi, il suo stile inconfondibile si è sposato con le eccellenze dello sport dal 2012 alle Olimpiadi di Londra e da lì siamo stati invidiati da tutte le squadre - ha detto - c'era la coda per avere la nostra maglietta, le nostre scarpe qualcuno a Tokyo ce le voleva togliere e quindi per noi è veramente una grande perdita".

