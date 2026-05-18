ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Buon compleanno Laura, Pausini festeggia sul palco a Miami

Miami (Florida), 18 mag. (askanews) - Laura Pausini ha festeggiato il suo compleanno ieri, sabato 16 maggio, sul palco del Kaseya Center di Miami, prima tappa sold out della leg statunitense di Io Canto/ Yo Canto World Tour 2026/2027. Momento clou della serata il duetto con l'artista internazionale Camila Cabello, che ha unito la sua voce a quella di Laura sulle note di Viveme, e che la stessa Laura ha definito il suo regalo di compleanno, ringraziandola. "È un sogno per me cantare con te - ha commentato sul finale Camila Cabello - sei una regina, e questo è un vero regalo, mi sento come se fosse il mio compleanno".

Sugli spalti a sorpresa Achille Lauro, che Laura Pausini presenta al pubblico statunitense definendolo "un amico, una persona che ammiro e stimo moltissimo, una grande star del panorama musicale italiano, che mi è venuto a trovare qui proprio stanotte, per festeggiare con me". A lui dedica il loro brano 16 de Marzo, versione spagnola di 16 Marzo, pubblicata lo scorso 1 Maggio e presentata live in duetto nella tappa di Città del Messico il 2 maggio.

Achille Lauro e Camilla Cabello si sono uniti anche ai festeggiamenti backstage prima del concerto, dove Laura ha spento le candeline e brindato con band, staff e amici.

Il sold out di Miami fa da apripista alla leg statunitense del tour mondiale, che proseguirà con le date di Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e l'ultima data al Madison Square Garden di New York. Io Canto/ Yo Canto World Tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale dell'artista italiana più ascoltata all'estero, ha debuttato lo scorso 27 di marzo a Pamplona ottenento tanti sold out nelle varie tappe. Lo show europeo prenderà il via in autunno in Italia e in Europa, partendo dai palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.

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