Bulgaria: drone proveniente da Romania esploso in nostro spazio aereo

Roma, 8 ago. (askanews) - Il primo ministro bulgaro Rumen Radev in conferenza stampa ha reso noto che un drone è entrato in territorio bulgaro ed è esploso vicino al confine con la Romania, in corrispondenza di un gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina, il Trans-Balkan. Il primo ministro Radev non ha specificato la provenienza del drone, che non ha causato vittime, affermando che le autorità stanno indagando sull'esplosione. "Si è udita una forte esplosione accompagnata da fumo nero", ha dichiarato Radev.

"Alle 8.10 di questa mattina è avvenuto un incidente in cui un drone è entrato nello spazio aereo bulgaro ed è esploso a 100 metri all'interno del confine bulgaro, proveniente dalla direzione della Romania. L'episodio si è verificato nelle immediate vicinanze della stazione di compressione rumena, a 200 metri dal luogo dell'esplosione, a 200 metri dall'ex posto di controllo di frontiera tra Bulgaria e Romania a Kardam e a 1.000 metri dalla nostra stazione di compressione sul gasdotto Trans-Balkan".

"Il rumore proveniente da questo drone è stato rilevato dalla polizia di frontiera in Romania, seguito da un'esplosione molto forte segnalata dalla pattuglia della polizia di frontiera in piazza General Toshevo, situata nella zona. Il luogo dell'esplosione del drone è stato immediatamente individuato. Unità della polizia di frontiera, della polizia nazionale e del Ministero della Difesa sono attualmente sul posto, impegnate a determinare il tipo di drone. L'area è stata transennata; non si registrano vittime né danni agli edifici o alle infrastrutture".

"Quello che possiamo dire è che questo drone non è stato rilevato né identificato nello spazio aereo rumeno. Né è stato rilevato nel nostro spazio aereo. Come sapete, identificare e contrastare questi droni rappresenta una sfida importante. Non abbiamo inoltre ricevuto alcuna informazione dal Centro operativo aereo combinato di Torrejòn (importante struttura militare della NATO ndr , che monitora lo spazio aereo di tutta l'Europa meridionale".