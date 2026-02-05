Bulgaria, avvicendamento comando Battle Group Nato a guida italiana

Milano, 5 feb. (askanews) - In questi scatti presso la Novo Selo Training Area la cerimonia di avvicendamento al comando del Forward Land Forces Battle Group della Nato, schierato in Bulgaria e a guida italiana. Il colonnello Mattia Scirocco, comandante del IX Reggimento Fanteria, ha ceduto il comando al colonnello Matteo Epifani, comandante dell'VIII Reggimento Bersaglieri. Il comando a dicembre, poco prima di Natale ha visto la visita del ministro della Difesa, Guido Crosetto. L'Italia, in qualità di Framework Nation, guida il Battle Group Nato schierato in Bulgaria dal mese di ottobre 2022, confermando il proprio contributo alle attività di deterrenza e difesa collettiva dell'Alleanza Atlantica.

Il passaggio della Bandiera Nato ha formalizzato il trasferimento delle responsabilità operative tra le due unità dell'Esercito Italiano, assicurando continuità nella guida del Battle Group nell'ambito delle misure di deterrenza e difesa dell'Alleanza sul fianco est dell'area euro-atlantica. Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili e militari nazionali e internazionali, tra cui l'Ambasciatore d'Italia in Bulgaria, S.E. Marcello Apicella, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito bulgaro, Generale di Divisione Deyan Deshkov, il Comandante della Multinational Division South-East (MND SE), Maggior Generale Cornel Tonea-Balan, e il Capo del Reparto Pianificazione ed Esercitazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze, Generale di Divisione Nicola Piasente.

Nel suo intervento di commiato, il colonnello Scirocco ha ringraziato il personale del contingente per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il mandato. Nel semestre di riferimento, il Battle Group ha condotto oltre 220 attività a fuoco e più di 30 esercitazioni, tra Combat Enhanced Training (CET) e Force Integration Training (FIT), con i partner alleati, contribuendo al consolidamento dell'integrazione, della prontezza operativa e dell'interoperabilità della componente multinazionale.

Nel corso della cerimonia, il Comandante della MND SE ha evidenziato il ruolo del Battle Group multinazionale a guida italiana nel dispositivo Nato, sottolineando il livello di preparazione e coesione raggiunto dal contingente.