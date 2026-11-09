Bufera su Huang di NVidia per storia con spia cinese, Trump lo difende

Palm Beach (Florida), 9 nov. (askanews) -Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di sperare che "vada tutto bene" con l'amministratore delegato e fondatore di Nvidia Jensen Huang, dopo che il manager ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con una dirigente d'azienda che, secondo l'intelligence americana, sarebbe stata reclutata dai servizi segreti cinesi.

Trump ha aggiunto di non essersi pentito di non aver agito sulla base di queste informazioni. "Penso che sia un uomo onesto e credo che probabilmente abbia una giustificazione. Bisogna ascoltare la sua versione, non ci si può comportare così con le persone. Ha fatto un lavoro straordinario per il nostro Paese", ha detto parlando con i giornalisti a Palm Beach, Florida.

La vicenda rischia di avere ripercussioni sui rapporti tra Washington e Pechino, proprio mentre si avvicina il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping in Cina. Il presidente americano ha però difeso Huang, esprimendo fiducia nella sua permanenza alla guida del colosso dei semiconduttori.

In una lettera inviata ai dipendenti di Nvidia, Huang, 63 anni, si è scusato pubblicamente con la famiglia e con i collaboratori. "Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Sono profondamente dispiaciuto", ha scritto il manager, assicurando piena collaborazione all'indagine interna.

La donna al centro della vicenda è Alice Huang, cittadina cinese senza legami di parentela con il numero uno di Nvidia, che ha ricoperto incarichi dirigenziali presso Megaspeed International, società con sede a Singapore attiva nel settore dei centri dati e dei servizi di cloud computing. L'azienda è stata tra i principali acquirenti di processori Nvidia nel Sudest asiatico, con acquisti superiori a 4,8 miliardi di dollari dal giugno 2024.

Secondo il New York Times, il presidente era stato informato già alla fine del 2025 delle attività di sorveglianza condotte dall'intelligence americana nei confronti di Alice Huang, ma aveva deciso di non intervenire.

Trump si è detto anche disponibile a portarlo con sé nel prossimo viaggio in Cina, nonostante le polemiche. "Certamente lo porterei con me. Voglio dire, dovremmo trovare il modo. Non ho sentito dire che abbia fatto qualcosa di sbagliato" ha affermato.