Bufera per un documentario su Trump, si dimettono i vertici BBC

Londra, 10 nov. (askanews) - Bufera alla BBC, emittente pubblica britannica. Il direttore generale Tim Davie ha annunciato le dimissioni dopo le polemiche su un documentario sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump trasmesso circa un anno fa.

Dopo di lui si è dimessa anche la responsabile delle notizie della BBC, Deborah Turness. Nel mirino "Trump: A Second Chance?", del programma di approfondimento Panorama, che avrebbe modificato "in modo fuorviante" secondo l'accusa, un discorso di Trump, facendo sembrare che incitasse l'assalto a Capitol Hill.

Il Telegraph e diversi tabloid hanno sollevato dubbi sulla correttezza editoriale del programma. "Come tutte le organizzazioni pubbliche, la BBC non è perfetta e dobbiamo essere sempre aperti, trasparenti e responsabili", ha affermato Davie in una dichiarazione pubblicata sul sito web della BBC, che ha accompagnato le dimissioni - devo assumermi la responsabilità ultima".

"La responsabilità ultima è mia", ha detto, la responsabile delle news: "Sono stati commessi errori, ma voglio essere assolutamente chiara: le recenti affermazioni secondo cui Bbc News sarebbe istituzionalmente faziosa sono sbagliate". Il presidente Trump sul social Truth ha commentato: "Le persone PIÙ IMPORTANTI della BBC, tra cui TIM DAVIE, il BOSS, si sono tutti dimessi/LICENZIATI.... Grazie al Telegraph per aver smascherato questi 'giornalisti' corrotti".