Bufalo "sosia" di Donald Trump diventa una star in Bangladesh

Narayanganj (Bangladesh), 21 mag. (askanews) - Un bufalo albino con la criniera bionda, soprannominato "Donald Trump", è diventato una star dei social media in Bangladesh, attirando nella sua fattoria a Narayanganj, alla periferia di Dacca, curiosi e influencer desiderosi di fotografarlo prima del suo previsto sacrificio alla fine del mese. Per mantenere la criniera al meglio, su questa improbabile star nazionale viene versato un secchio d'acqua fresca sul capo, e poi viene spazzolata per domare la sua folta criniera bionda, che si infila tra le sue lunghe corna ricurve.