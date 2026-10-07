Buchmesse, Cipolletta: nel 2026 mercato dei libri cresce del 3,2%

Francoforte, 7 ott. (askanews) - "Emerge una situazione dei libri, diciamo, stabile, ma in movimento positivo. Nel 2025 abbiamo avuto un leggero regresso nella vendita dei libri, ma i primi 6 mesi del 2026 mostrano un incremento di fatturato dall'ordine del 3,2%, un incremento importante perché si collega alla misura del bonus per le biblioteche che il ministro Giuli ha decretato per il 2025 e il 2026 e questo ha consentito alle biblioteche di rifornirsi di libri e soprattutto grazie alla modifica a favore del Mezzogiorno voluta dal ministro il le biblioteche del Sud hanno potuto recuperare terreno rispetto alle biblioteche del Nord che erano più fornite di quelle del Sud. Quindi da questo punto di vista diciamo il 2026 è iniziato bene e noi contiamo che questa misura resti anche nel 2027 e negli anni futuri perché è necessaria per le biblioteche italiani di svolgere la loro funzione". Lo ha detto Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana degli Editori dalla Buchmesse di Francoforte, dove è stato presentato, come di consueto, il Rapporto sullo stato dell'editoria nel nostro Paese.