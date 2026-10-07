ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2026

Buchmesse, Cipolletta: l'editoria è diffusione della cultura

Francoforte, 7 ott. (askanews) - "L'Italia dopo essere stata ospite d'onore a Francoforte due anni fa ha incrementato in maniera considerevole la vendita di diritti all'estero. Oggi abbiamo quasi 9.000 diritti che sono stati venduti nel 2025, che equivalgono praticamente a una cifra analoga delle importazioni, cioè degli acquisti dall'estero. Io sottolineo molto questo ruolo che l'editoria ha di diffusione della cultura, perché acquistare e vendere diritti non è soltanto un fatto economico, ma è un fatto di far conoscere agli italiani quello che è la cultura degli altri Paesi e far conoscere al resto del mondo quella che è la cultura italiana". Lo ha detto Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana degli Editori dalla Buchmesse di Francoforte.

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