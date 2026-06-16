ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

Bucci: "Le Case di Comunità stanno avendo grandissimo successo"

Genova, 16 giu. (askanews) - Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è stato tra i protagonisti del forum "G19+2 Sanità - Regioni a confronto" di Genova, promosso da Telenord e Motore Sanità. Bucci, a margine dell'evento che ha visto allo stesso tavolo Governo, Regioni, professionisti, cittadini e imprese confrontarsi sul futuro del Sistema Sanitario Nazionale, ha dichiarato: "Abbiamo fatto una riforma molto importante, che ci ha consentito di dare molta evidenza e molta importanza alla sanità territoriale. Per questo abbiamo messo a punto tutte le 32 Case di Comunità previste dal piano, che sono state aperte da due mesi e stanno dando grandissimi risultati, visto che abbiamo avuto più di 30.000 visite negli ultimi tempi. L'idea delle Case di Comunità era già stata sviluppata nei paesi anglosassoni e qui in Italia sta riscontrando un grandissimo successo".

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