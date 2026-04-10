ULTIME NOTIZIE 10 APRILE 2026

Bucchi (Lincei): La scienza cambia, più comunicazione dalle università

Pavia, 10 apr. (askanews) - "Oggi nella comunicazione della scienza noi stiamo vivendo una grande rivoluzione, perché la comunicazione della scienza si sta spostando sempre di più dai media e dal giornalismo nelle università e nelle istituzioni di ricerca che usano i social e altri mezzi per divulgare le proprie ricerche e le proprie attività. Per questo motivo c'è molto bisogno di riflettere sulla comunicazione della scienza all'interno delle università e nel rapporto ovviamente tra università e società come si fa in questo festival a Pavia". Lo ha sottolineato Massimiano Bucchi, accademico dei Lincei, sociologo e scrittore, professore di Scienza, Tecnologia e Società all'Università di Trento, a margine di un panel alla prima edizione della Pavia Innovation Week.

"Il Festival Pavia Innovation Week è un'occasione molto importante perché mette assieme scienziati, comunicatori, persone che si occupano in prima linea di ricerca con il pubblico. Questo è un elemento che oggi viene sempre più richiesto ed è sempre più importante per le persone che fanno ricerca e per le istituzioni di ricerca restituire alla società quello che viene fatto in questi settori", ha concluso Bucchi.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi