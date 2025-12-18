ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Bruxelles, agricoltori contro agenti, lancio di patate e lacrimogeni

Bruxelles, 18 dic. (askanews) - Disordini e scontri tra agricoltori e polizia davanti al Parlamento europeo a Bruxelles durante la protesta con i trattori contro l'accordo commerciale previsto dall'Ue con il blocco sudamericano Mercosur.

Momenti di tensione con lancio di patate, letame e barricate incendiate, con gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Gli agricoltori temono che l'intesa li penalizzi, favorendo prodotti più economici provenienti dal Brasile e dagli altri paesi dell'America Latina.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi