Bruciano Spagna e Francia, fiamme nell'area di Bordeaux e Madrid

Roma, 25 lug. (askanews) - Bruciano Francia e Spagna. Nelle immagini, i vigili del fuoco impegnati a combattere le fiamme nella regione di Madrid dove il numero di persone evacuate o a cui è stato ordinato di rimanere in casa a causa dei peggiori incendi che la regione abbia mai visto è salito a 63.000, ha affermato il ministero degli Interni spagnolo. Sarebbero 25mila gli ettari di terreno bruciati. L'allerta è massima a causa del vento, con raffiche fino a 60 chilometri orari, che aprono "nuovi scenari", ha detto il Segretario generale della Protezione Civile e delle Emergenze, Virginia Barcones.

In Francia, invece, l'incendio in atto da giorni nella regione della Gironda, nel Sud-Ovest, si è propagato durante la notte verso l'area metropolitana di Bordeaux, rendendo necessaria l'evacuazione, in via precauzionale, di sette comuni alla periferia della città. Il premier francese Sebastien Lecornu ha affermato che gli incendi "hanno raggiunto un livello senza precedenti", riferendo di oltre 141.000 persone già sfollate. E il sindaco di Biganos, nella Gironda, Bruno Lafron, ha detto all'emittente Bfmtv che le fiamme hanno devastato "oltre 30.000 ettari" di terreno.

Nelle ultime settimane entrambi i paesi, così come mezza Europa, hanno fatto registrare temperature bollenti toccando picchi e superando record negativi di livelli di caldo estremo, con valori superiori ai 40 gradi.