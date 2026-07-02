ULTIME NOTIZIE 02 LUGLIO 2026

Brucia il Sud della Francia, centinaia i vigili del fuoco mobilitati

Pouzols-Minervois (Aude), 2 lug. (askanews) - Centinaia di vigili del fuoco sono stati mobilitati in Francia per spegnere l'enorme incendio scoppiato nell'Hérault, nel Sud del Paese, che si è rapidamente diffuso al vicino dipartimento dell'Aude a causa del vento e della forte siccità dopo l'ondata di caldo estremo che ha fatto soffocare per giorni gran parte d'Europa.

L'incendio è scoppiato intorno a Oupia (Hérault), a una trentina di chilometri a Nord di Narbonne, prima di spostarsi "rapidamente nel Nordest dell'Aude in condizioni climatiche sfavorevoli", ha precisato la prefettura dell'Aude.

Le fiamme hanno già devastato 800 ettari di terreno. Molti i quartieri evacuati nei comuni di Pouzols, Minervois e Mailhac. Condizioni sul posto difficili per i vigili del fuoco anche per l'assenza di una strada di accesso in un terreno per lo più collinare.

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