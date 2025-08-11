ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2025

Brucia il nord-ovest della Spagna, incendi alimentati da caldo e vento

Carucedo (Zamora), 11 ago. (askanews) - Oltre 1.000 persone sono state evacuate nel nord-ovest della Spagna nelle regione di Zamora a causa della diffusione degli incendi boschivi, alimentati dalle temperature torride e dai forti venti. Alla popolazione di non uscire se non necessario. Secondo fonti di stampa si tratterebbe del peggior rogo sinora registrato nel paese nel XXI secolo e da una prima stima approssimativa, sarebbero bruciati fino ad ora 30mila ettari di terreno.

Circa 400 persone sono state sfollate nella città di Carucedo e nei dintorni, e altre 700 da diverse città vicino al sito patrimonio mondiale dell'UNESCO di Las Médulas, un'ex area mineraria romana dove veniva estratto l'oro nota per il suo suggestivo paesaggio rosso. Altri roghi nella regione di Navarra, sono "fuori controllo" e i soccorritori fanno fatica a contenere le fiamme.

