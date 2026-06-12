Brindisi Roma-Seoul al Quirinale, la First Lady in abito tradizionale

Roma, 12 giu. (askanews) - Brindisi Roma-Seoul al Quirinale: il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha ricevuto il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, accompagnato dala First Lady Kim Hea Kyung in hanbok, abito tradizionale coreano con gonna avvolgente, come si vede nelle immagini postate sui social del Quirinale.

"Auspicheremmo tutti che la comunità internazionale nell'attuale frangente storico si conformasse a un detto del suo paese che esprime la saggezza del popolo coreano: 'se le parole che mandi solo belle, belle saranno quelle che ricevi'", ha affermato Mattarella.

"Signor presidente è in questo solco che si inserisce il cammino comune di Repubblica di Corea e Repubblica italiana ed è con questa consonanza di spirito e nell'auspicio di continuare ad affrontare insieme le insidie del nostro tempo che levo un brindisi alla sua persona e all'amico popolo di Corea che la rappresenta. 'Geonbae' (Cin Cin in coreano)", ha detto il capo dello Stato.