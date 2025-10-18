Brignone: non so se tornerò come prima, ma la mia sfida è questa

Milano, 18 ott. (askanews) - Federica Brignone, che oggi all'Apreski Milano Mountain Show ha ricevuto il premio "Atleta dell'Anno" della Fisi, racconta la parte più impegnativa del suo percorso: la riabilitazione. Ogni giorno cinque, sette ore di lavoro tra fisioterapia e preparazione, con il dolore ancora presente. Non si aspetta di tornare esattamente com'era, ma non vuole rinunciare alla sfida. Dopo l'infortunio, durante il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025, con una frattura scomposta di tibia e perone, rimettere gli sci sarà già una vittoria. Ma ci vorrà "un bel po' di tempo".

"La mia passione per lo sci, la mia voglia di di affrontare una sfida tosta come quella di quest'anno, una sfida praticamente impossibile e il fatto di poter tornare sui sci dopo così poco tempo dopo un infortunio del genere, ma anche solo di tornare a fare l'atleta dopo un infortunio del genere, è una sfida che non volevo rifiutarmi di accogliere e di fare. Non credo che riuscirò a tornare esattamente come prima, anzi sicuramente no. Io lavoro dalle 5 alle 7 ore al giorno per curarmi, quindi ovviamente sto lavorando duramente, altrimenti avrei una gamba di una misura e un'altra di un'altra. Però non sono ancora alla fase solo preparazione atletica, sto facendo ancora riabilitazione e il male ce l'ho tutti i giorni" dice la campionessa azzurra.

"Sto cercando di di recuperare la mobilità. È chiaro che non è ancora finita. Probabilmente dovrò lavorarci ancora per un bel po' di tempo. Anche dovessi riuscire a sciare comunque ci dovrò ancora lavorare perché non è finita".