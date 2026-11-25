Milano, 25 nov. (askanews) - "Dopo questi 2 giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa troppo male per cui ho deciso di finire la mia carriera di atleta e di non fare più le gare anche se è una decisione molto difficile". Così in un video su Instagram la campionessa di sci italiana Federica Brignone ha annunciato il suo addio allo sci agonistico.

"Mi piacerebbe aprire una volta ancora il cancelletto di gara - ha aggiunto per salutare questo mondo che adoro e per salutare tutti, vi farò sapere dove e quando".