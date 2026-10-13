BRIDGE, il 70% dei giovani migranti trova lavoro

Milano, 13 ott. (askanews) - Formazione professionale e inserimento lavorativo come strumenti di integrazione. È la strada del progetto BRIDGE, promosso da ASLAM per i giovani migranti tra i 18 e i 35 anni. Dopo il primo anno, il bilancio è positivo: Il 70% degli studenti che hanno concluso il percorso formativo ha trovato un'occupazione in soli due mesi, mentre il restante 20% ha deciso di puntare sull'istruzione e proseguire il percorso.

Un percorso che punta a rispondere anche alle esigenze delle imprese lombarde, alle prese con la difficoltà di reperire personale qualificato. I corsi gratuiti, costruiti in collaborazione con le aziende, offrono competenze spendibili direttamente nel mondo del lavoro.

"La sorpresa è che molti di questi ragazzi, nei loro paesi d'origine, hanno fatto percorsi di studio virtuosi. Senza il riconoscimento del titolo in Italia non valgono, ma con un semplice corso come questo si sono rilanciati. L'alto livello della proposta ha fatto sentire su di loro uno sguardo di fiducia e di prospettiva, e non un atteggiamento di pregiudizio" ha dichiarato Angelo Candiani, Presidente di ASLAM.

Un modello che coinvolge enti di formazione, imprese e istituzioni. La Lombardia guarda a percorsi capaci di favorire l'autonomia economica dei giovani e un'integrazione sociale duratura, valorizzando al tempo stesso i bisogni del tessuto produttivo.

"In un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione, abbiamo la necessità di adottare strumenti sempre più innovativi. Un esempio è questo progetto di accoglienza rivolto a chi proviene da altri paesi e desidera integrarsi nella nostra regione, sviluppando competenze specifiche grazie a percorsi formativi modellati sulle loro esigenze" ha aggiunto Simona Tironi, Assessora all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Villum, guarda oltre i confini regionali. L'obiettivo è consolidare un'esperienza replicabile anche in altri territori, trasformando la formazione in un'opportunità di crescita per le persone e per le comunità.

"Una delle migliori cose riguardo al Bridge Project riguarda la crescita economica e individuale: esso infatti risolve il problema dell'integrazione sociale e delle knowledge skill. Ciò che abbiamo notato è che ci sono gli stessi problemi in tutti i Paesi Europei, ma specialmente in Italia. Speriamo che questo progetto possa contribuire a diffondere nuove conoscenze ad altri progetti simili in altri Paesi dove noi lavoriamo come Villum Foundation" ha concluso Nicolas Schunck, Grant Area Director di Villum Fonden.

Per il 2026-2027 sono previsti otto percorsi gratuiti in diversi settori professionali. BRIDGE punta a formare oltre 300 lavoratori in quattro anni, rafforzando il legame tra formazione, occupazione e inclusione.