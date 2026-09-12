Brics, adottata all'unanimità la Dichiarazione di Nuova Delhi 2026

Milano, 12 set. (askanews) - Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha annunciato l'adozione della "Dichiarazione di Nuova Delhi 2026", una dichiarazione congiunta dei membri del gruppo BRICS, che comprende 11 paesi, tra cui Cina, Russia, Iran e India. "La Dichiarazione di Nuova Delhi adottata oggi fornisce una chiara direzione per il nostro impegno condiviso. Ora spetta a noi tradurre questi impegni in risultati concreti", ha affermato Modi. "Il nostro incontro di stato molto proficuo e creativo. Al di là della diversità di opinioni, è emerso chiaramente anche il nostro comune impegno per la cooperazione all'interno dei BRICS. Dalla discussione odierna è evidente che il mondo non può essere cambiato con le vecchie istituzioni", ha concluso Modi.