Londra, 17 nov. (askanews) - "La Brexit dura che ci siamo ritrovati non va bene per la Gran Bretagna". Il primo ministro britannico Andy Burnham rompe gli indugi sui rapporti con l'Unione europea, sostenendo che negli ultimi dieci anni il Regno Unito ha perso più di quanto abbia guadagnato. Un giudizio netto, pronunciato durante il tradizionale banchetto del sindaco della City di Londra, a pochi giorni dal vertice con i leader europei in programma venerdì 20 novembre a Bruxelles.

Burnham, succeduto a Keir Starmer lo scorso luglio, punta a raggiungere nuovi accordi per ridurre gli ostacoli commerciali nel settore agroalimentare, collegare i sistemi di scambio delle quote di emissione e facilitare le esperienze di studio e lavoro dei giovani tra Regno Unito e Unione europea.

Il premier vuole anche aprire una discussione sul futuro delle relazioni con Bruxelles, pur confermando per questa legislatura l'impegno a non rientrare nel mercato unico o nell'unione doganale. Una prospettiva che riaccende lo scontro politico sulla Brexit: l'ex premier Boris Johnson considera una follia riaprire il dibattito, mentre anche David Cameron teme una nuova stagione di divisioni.

Nel suo discorso Burnham lega la scelta britannica del 2016 all'avanzata del protezionismo e dell'isolazionismo nel mondo, sostenendo che la frammentazione europea abbia favorito gli interessi della Russia.

"È come nella favola dei vestiti nuovi dell'imperatore - dice Burnham - in cui nessuno è disposto a dire la verità evidente. Ebbene, io cerco di dire le cose come le vedo. E, francamente, negli ultimi dieci anni abbiamo perso più di quanto abbiamo guadagnato. La Brexit dura che ci siamo ritrovati non va bene per la Gran Bretagna".

"La Brexit - prosegue il primo ministro - è stata la prima tessera del domino a cadere in un movimento globale verso un maggiore isolazionismo e protezionismo. Gli interessi di parte, anziché i valori, hanno cominciato a guidare le relazioni internazionali. E la cosa più triste è questa: è esattamente ciò che volevano i nostri nemici. La Russia voleva divisioni all'interno della NATO e un'Europa più debole, meno capace di contrastare i suoi piani per l'Ucraina".

"È così che voglio che il mondo torni a vedere la Gran Bretagna. Nel nostro ruolo tradizionale di intermediario imparziale e costruttore di coalizioni. Un Paese che agisce guidato dai propri valori, perché è giusto farlo e perché è nel nostro interesse. Questo è un riposizionamento della politica estera britannica, che segna una netta rottura con gli errori degli ultimi dieci anni", conclude Burnham.