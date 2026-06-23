ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Breve e cordiale scambio Tajani-Conte a "Il giorno della Verità"

Roma, 23 giu. (askanews) - Breve incontro e scambio cordiale di battute tra il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani e il leader M5s Giuseppe Conte all'incontro "Il giorno della Verità" organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro a Roma, all'Acquario Romano, in cui entrambi sono stati chiamati come ospiti.

I due si sono incrociati tra un intervento e l'altro sul palco e Belpietro li ha anche invitati a "salire entrambi" per condividere quello di cui stavano parlando, ma Tajani ha lasciato la sala mentre Conte saliva per il suo intervento.

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