Breaking News delle 21.30 | Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York
In questa edizione: Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York. Almasri arrestato in Libia: è un torturatore. Alessia Pifferi, condanna a 24 anni in appello. Alpinisti in Nepal, Farnesina: "Scarse speranze".
