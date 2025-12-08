Breaking News delle 21.30 | Zelensky domani a Roma vede la premier Meloni
In questa edizione: Zelensky domani a Roma vede la premier Meloni. Ue, via libera a rimpatri e lista paesi sicuri. Tangenti, ai domiciliari primario arrestato. Terremoto 7.6 in Giappone, allarme tsunami.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.