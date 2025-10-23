Breaking News delle 21.30 | Zelensky accusa Putin, nuove armi per Kiev
In questa edizione: Zelensky accusa Putin, nuove armi per Kiev. Delitto Mattarella, arrestato l'ex prefetto. Manovra, si rasserenano toni nella maggioranza. Influenza stagionale, arrivano i primi casi.
