ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Breaking News delle 21.30 | Zelensky accusa Putin, nuove armi per Kiev

In questa edizione: Zelensky accusa Putin, nuove armi per Kiev. Delitto Mattarella, arrestato l'ex prefetto. Manovra, si rasserenano toni nella maggioranza. Influenza stagionale, arrivano i primi casi.

MEDIASET TGCOM24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi