ULTIME NOTIZIE 12 GENNAIO 2026

Breaking News delle 21.30 | Venezuela, Trentini e Burlò domani in Italia

In questa edizione: Venezuela, Trentini e Burlò domani in Italia. Trump minaccia ayatollah: "Pronti a trattare". Referendum giustizia, si vota il 22-23 marzo. Crans-Montana, convalidato arresto di Moretti.

MEDIASET TGCOM24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi