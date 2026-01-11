Breaking News delle 21.30 | Venezuela, Trentini e Burlò domani in Italia
In questa edizione: Venezuela, Trentini e Burlò domani in Italia. Trump minaccia ayatollah: "Pronti a trattare". Referendum giustizia, si vota il 22-23 marzo. Crans-Montana, convalidato arresto di Moretti.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.