Breaking News delle 21.30 | Usa pronti a raid in Venezuela, Trump frena

In questa edizione: Usa pronti a raid in Venezuela, Trump frena. Riforma giustizia, parte corsa al referendum. Garlasco, "Versamenti occulti da padre Sempio". Fotovoltaico, scoperta truffa da 80 milioni.

