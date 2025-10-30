Breaking News delle 21.30 | Usa pronti a raid in Venezuela, Trump frena
In questa edizione: Usa pronti a raid in Venezuela, Trump frena. Riforma giustizia, parte corsa al referendum. Garlasco, "Versamenti occulti da padre Sempio". Fotovoltaico, scoperta truffa da 80 milioni.
