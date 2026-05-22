Breaking News delle 21.30 | Usa-Iran verso l'accordo senza il nodo uranio
In questa edizione: Usa-Iran verso l'accordo senza il nodo uranio. Taglio delle accise, proroga fino a 8 giugno. 50 attivisti ricoverati, L'Ue contro Ben Gvir. Andrea nei guai, indagato per reati sessuali.
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