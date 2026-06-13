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Breaking News delle 21.30 | Usa-Iran, slitta intesa, ma Trump: firma oggi

In questa edizione: Usa-Iran, slitta intesa, ma Trump: firma oggi, "Femminicidio non esiste", bufera su Vannacci, Venezia, uccide la zia e la getta nel fiume, In Spagna la prima volta di Hamilton in rosso.

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