Breaking News delle 21.30 | Usa-Iran, slitta intesa, ma Trump: firma oggi
In questa edizione: Usa-Iran, slitta intesa, ma Trump: firma oggi, "Femminicidio non esiste", bufera su Vannacci, Venezia, uccide la zia e la getta nel fiume, In Spagna la prima volta di Hamilton in rosso.
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