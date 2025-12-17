Breaking News delle 21.30 | Ue decide su asset russi, pressing di Zelensky
In questa edizione: Ue decide su asset russi, pressing di Zelensky. Manvora, nuove modifiche al pacchetto pensioni. Sgombero Askatasuna, scontri e tensioni. Garlasco, "Stasi escluso dalle tracce di dna".
