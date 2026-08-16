ULTIME NOTIZIE 17 AGOSTO 2026

Breaking News delle 21.30 | Trump minaccia l'Oman che tratta con Teheran

In questa edizione: Trump minaccia l'Oman che tratta con Teheran. Lavitola: "Sono pentito, idea mia l'attentato". Venezia, uccide l'ex e poi si toglie la vita. Cagliari, Yael Trepy in terapia intensiva.

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