Breaking News delle 21.30 | Trump minaccia l'Oman che tratta con Teheran
In questa edizione: Trump minaccia l'Oman che tratta con Teheran. Lavitola: "Sono pentito, idea mia l'attentato". Venezia, uccide l'ex e poi si toglie la vita. Cagliari, Yael Trepy in terapia intensiva.
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