Breaking News delle 21.30 | Trump attacca Ue e Onu su migranti e clima
In questa edizione: Trump attacca Ue e Onu su migranti e clima, Droni su Copenaghen: "Non esclusa mano russa", Primo sì all'immunità alla Salis, ira Ungheria, Il ciclone d'autunno colpisce tutta l'Italia.
