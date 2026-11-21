Breaking News delle 21.30 | Suicidio De Gennaro, indagini per istigazione
In questa edizione: Suicidio De Gennaro, indagini per istigazione. Morte De Gennaro, le reazioni della politica. Nave cargo russa colpita nel Mar Baltico. Schettino, fine pena anticipato a luglio 2030.
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