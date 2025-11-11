Breaking News delle 21.30 | Strage dei Fornai, arrestato Elia Del Grande
In questa edizione: Strage dei Fornai, arrestato Elia Del Grande, Kiev, scandalo corruzione: rimossi due ministri, Nassiriya 22 anni dopo, ricordo dei 19 caduti, Caos alla Camera, lite Valditara-opposizioni
