Breaking News delle 21.30 | Strage dei Fornai, arrestato Elia Del Grande

In questa edizione: Strage dei Fornai, arrestato Elia Del Grande, Kiev, scandalo corruzione: rimossi due ministri, Nassiriya 22 anni dopo, ricordo dei 19 caduti, Caos alla Camera, lite Valditara-opposizioni

